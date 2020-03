Креативецот на Арсенал, Лукас Тореира, се здобил со фрактура на скочниот зглоб, потврдија од клубот. Уругвајскиот репрезентативец се повреди за време на дуелот со Портсмут во ФА Купот.

Во веста која стигна како потврда од клубот се вели дека на фудбалерот допрва му претстојат прегледи за да се определи начинот на рехабилитацијата.

It’s a good tackle, just unfortunate that Torreira got badly injured.

9/10 times the other player doesn’t get injured because of this.

Not malicious at all. pic.twitter.com/49NGjmT6Z0

— Daniel Andrade (@d_andradesport) March 5, 2020