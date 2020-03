Новак Ѓоковиќ поради еден потег во Дубаи и натаму е главна тема на социјалните мрежи. Многумина го споредија со „Спајдермен“, а АТП пак отиде чекор понапред, подготви посоебн видео-запис.

Rumour has it @DjokerNole is still sliding… 😂 pic.twitter.com/uGJFiREUl8

— ATP Tour (@atptour) March 4, 2020