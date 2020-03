Вистинска драма се случуваше на најинтересниот ноќешен меч од НБА лигата во Тексас, каде кошаркарите на далас дојдоа до исклучително важна победа над Њу Орлеанс по продолженијата со 127:123 и останаа во рамноправна трка за подобра стартна позиција пред почетокот на плеј-офот.

Дуелот во Далас синоќа го одбележа дуелот меѓу младите супер-ѕвезди на НБА лигата, Лука Дончиќ и Зион Вилијамсон, а на крајот поуспешен беше младиот Словенец.

Натпреварот беше исклучително израмнет. Далас ја доби првата четвртина со 24:22, втората заврши 33:33, третата 30:30, а четвртата со 27:25 за гостите, што значеше дека ќе има дополнителни миути за да се дојде до победникот.

Luka Doncic in a league of his own closing out the Pelicans pic.twitter.com/ZXHhQhBKIx

— Luka Wobčić (@WorldWideWob) March 5, 2020