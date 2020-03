Манчестер Јунајтед со убедлива победа на гостувањето кај Дерби Каунти го чекираше билетот за четвртфиналето во ФА Купот. Вечерва, „црвените ѓаволи“ на „Прајд парк“ славеа со 3:0 против Вејн Руни, капитенот на Дерби кој воедно е асистент на менаџерот Филип Коку.

По првото полувреме Јунајтед водеше со 2:0 со головите на Лук Шо и Одион Игало. А Нигериецот реализираше уште еден гол во 70 минута за триумф.

ДВОЈКИ ЗА ЧЕТВРТФИНАЛЕ

Натпреварите се играат на 20, 21 и 22 март

ШЕФИЛД Ј. – АРСЕНАЛ

ЊУКАСЛ – МАН. СИТИ

НОРИЧ – МАН.ЈУНАЈТЕД

ЛЕСТЕР – ЧЕЛЗИ

Not Shaw who’s claiming this one 🤷‍♂️#UndertheLights #DERMUN pic.twitter.com/bXA9NbCfDR

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 5, 2020