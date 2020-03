Ветеранот во екипата на Фиорентина, Франк Рибери после неколкумесечна пауза, се врати на тренинзите на својот тим. Тој во ноември минатата година доби тешка повреда на скочниот зглоб, а во декември замина на операција.

Тој за Фиорентина одигра 11 натпревари, а се очекува многу брзо да биде подготвен за „кам-бек“ на терените и да игра натпревари за „вилетовите“.

Ribery is back training with the team 👌#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/bJTrvCEGF4

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) March 6, 2020