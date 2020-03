Ајакс игра со Херенвен во холандскиот шампионат, а на мечот се случи интересен момент кога капитенот на амстердамскиот тим Душан Тадиќ збесна поради лошата игра на 19-годишниот Дест. На српскиот интернационалец не му се допаднаа неколку лоши потези на тинејџерот поради што реши да го воспита младиот фудбалер. Му се изнавика поради грешките…

Wow things getting heated with Ajax. Dusan Tadic getting right in Sergino Dest’s face! https://t.co/J3Wy8g4Vk0

— Dutch Football (@FootballOranje_) March 7, 2020