Само два месеци по објавувањето крај на кариерата, Даниеле Де Роси е поврзуван со враќање во Рома. Тој требаше да го замени неговиот татко како тренер на младинскиот тим на „волчицата“, но екс легендата на Рома го демантираше.

„Никогаш не сум се ставал себе пред другите, нема да го сторам тоа ниту сега“, рече Де Роси за „Газета“.

Daniele De Rossi has denied he will replace his father Alberto as coach of the Roma Primavera youth team. “I never put myself forward to anyone and I’ve no intention of starting now.” https://t.co/XLzTzF41Lt #ASRoma pic.twitter.com/6icPzmWl0V

