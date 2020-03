Во супердербито на Западната конференција во НБА лигата, вечерва во „Стејплс ценатрот“ супер-пресметка меѓу локалните ривали Клиперс и Лејкерс. Лидерот на Западот во досегашниот дел од сезоната, ЛА Лејкерс, на крајот и се израдува на новата, 49-та победа триумфирајќи со 112:103 и со тоа остана убедливо на врвот во очекување на завршницата на регуларниот дел од сезоната и почетокот на плеј-офот.

Долгоочекуваниот дуел мина во голема пресметка на ѕвездите на двата тима. „Езерџиите“ го имаа фантастично расположениот Ентони Дејвис кој средбата ја заврши со 30 поени, а одлично го следеше и Леброн Џејмс со 28 поени, како и Бредли кој средбата ја заврши со 24.

Bench liking what they’re seeing from AD 🙌 pic.twitter.com/l084PPOjcn

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 8, 2020