Ѕвездата на италијанскиот шампион Јувентус, Кристијано Роналдо, пред вечершаното дерби со Интер од 26. коло од Серија А, се пошегува по одлуката да не им се дозволи на гледачите да ги бидат на италијанските стадиони поради коронавирусот.

По пристигнувањето на автобусот на Јуве на стадионот во Торино, Роналдо поминувајќи покрај оградите, со сериозно лице почна да се поздравува со непостоечки навивачи. По неколку „ракувања“, Португалецот се насмевна.

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6

— TC. (@TotalCristiano) March 8, 2020