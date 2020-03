Членот на италијанската Серија Б, Пескара, вечерва пред мечот со Беневенто, всушност покажа дека и фудбалерите на Апенините се во сериозен страв од енормниот раст на епидемијата со коронавирус. Тие на стадионот во Беневенто се појавија со заштитни маски.

Во соопштението од клубот се објаснети нивните постапки иако средбата се зад затворени врати.

Фудбалерите и клубовите и натаму сметаат дека во Италија треба итно да прекинат фудбалските првенства.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell’arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020