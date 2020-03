Тенискиот Мастерс во Индијан Велс е откажан поради коронавирусот, соопштија организаторите на турнирот.

Турнирот во калифорниската „пустина“ требаше да започне во четврток, но поради ширењето на коронавирусот, тој нема да се одржи.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020