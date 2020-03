Лестер води против Астон Вила со 4:0 на пет минути пред крајот и сигурно ќе си освои бодови. Првиот и четвртиот погодок ги постигна Барнс во 40 односно 85. минута, а вториот и третиот Џејми Варди во 63 и 80 минута. На голот од пенал на Варди во 63 минута, му претходеше интересна ситуација во која противничкиот фудбалер Мингс ја одби топката со рамо, а судијата ја прекина играта по реакција на ВАР, а после прегледување на снимката досуди удар од белата точка за „лисиците“. Попусто реакциите на играчите од Бирмингем…

Интересно, Астон Вила имаше слична ситуација на мечот со Арсенал. Тогаш еден нивен играч шутна и топката со рамо ја удри дефанзивец на Арсенал, а судијата не досуди ништо.

I cant believe my eyes, VAR is a joke even the officials watching the replays cant get it right, shocking decision #avfc #LEIAVL #mings pic.twitter.com/5zPhN6hPav

Are VAR really trying to say that this isn’t a handball when it clearly hit his arm but we get a penalty against us when everyone apart from whatever idiot is doing VAR can see that it hits Mings arm #avfc pic.twitter.com/KoKRDG7gr8

