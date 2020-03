РБ Лајпциг и Аталанта се многу блиску до четвртфиналето на Лигата на шампионите гледајќи ги резултатите по првите полувремиња од вечерашните реванш натпревари од осминафиналната фаза. РБ Лајпциг го надигра Тотенхем и води со 2:0. Во 10 минута капитенот Марсел Сабицер го совлада Јорис, а истиот играч погоди во 21 минута на нафрлување на Анхелино. Само три минути претходно и Тимо Вернер ја затресе мрежата на гостите, но судијата го поништи тој гол поради офсајд.

Во 30 минута Вернер имаше уште една убава шанса но во дуел со Јорис, голманот на Тотенхем излезе поуспешен. „Спарси“ својата најубава шанса ја пропуштија во 42 минута кога Џовани ло Селсо биеше но голманот на германскиот тим одбрани.

РБ Лајпциг по победата од 1:0 во Лондон на првиот меч сега има вкупни 3:0 и само чудо може да го исфрли од игра.

RB Leipzig double their advantage through Marcel Sabitzer’s drive(2-0. Hotspurs now need two to make it through. #UCL #ChampionsLeague #RBL pic.twitter.com/X26OMR1zTO

— Dissecting the Pitch (@DTPBlaze) March 10, 2020