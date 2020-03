По трките за Големата награда на Катар и Тајланд, одложена е и трката за ГН на Америка во Мото ГП шампионатот. Трката на патеката во Остин беше закажана од 3-5 април, но истата ќе биде презакажана кон крајот на годината.

Трката за Големата награда на Тајланд, закажана да се одржи на 22 март, е презакажана за 4 октомври. Како што стојат работите сега, сезоната во кралската класа ќе започне на 19 април, кога на програмата е трката за ГН на Аргентина.

Unfortunately, due to the coronavirus outbreak, the #AmericasGP 🇺🇸 has been postponed 📋

Find details regarding the new date in the article below ⬇️#MotoGP | 📰https://t.co/RjSKsvAnWD

— MotoGP™ (@MotoGP) March 10, 2020