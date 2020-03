View this post on Instagram

Za mene plasmanot so Makedonija na Evropsko prvenstvo e mnogu poveke od site osvoeni tituli.Ziveeme za slika od nasiot stadion so tribini pokrieni od navivaci vo crveno-zolta boja koi ke ni dadat sila i motiv da go nadopolnime se ona sto fudbalski go propustivme vo poslednite 20-godini.Dajte ni sansa za vistinski spektakl,dajte ni sansa so nasite navivaci da se raduvame na pobeda i da bideme na cekor od evropsko prvenstvo.Zdravjeto e naj vazno i sekogas se molime za toa.No dajte ni moznost da go ostvarime i se ona za sto sme sonuvale kako deca.Za dobroto na site,odlozeto go natprevarot.I zaradi zdravjeto i zatoa sto e fer i sportski……#napredmakedonija🇲🇰🇲🇰❤