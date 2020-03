Реванш мечот од осминафиналето на ЛШ помеѓу Валенсија и Аталанта на „Местаља“ се игра пред празни трибини. Но не сосема празни. Само еден навивач го следи дуелот помеѓу шпанскиот и италијанскиот тим во ЛШ – тоа е навивачот на Валенсија Висенте Наваро. Клубот му изгради статуа на долгогодишниот фан, а кој беше слеп. Неговата статуа веќе 30 години седи во 15-тиот ред на седиштето број 162.

There is one spectator watching Valencia-Atalanta in Mestalla this evening – Valencia fan Vicente Navarro. The club built a statue of the lifelong fan, who was blind, following his death. His statue sits in row 15, seat 162, the seat he sat in as a supporter for almost 30 years. pic.twitter.com/fcadDdwxS7

Valencia fan Vicente Navarro was immortalised as a statue in Mestalla after following the club until his death, despite losing his sight in his 50s.

Tonight, his statue will be his club’s only spectator vs. Atalanta in the Champions League. pic.twitter.com/gDyWy67NEX

