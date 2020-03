Англискиот тим Вулверхемптон го острани волкот од своето лого во текот на минатата недела на сите социјални мрежи.

Причината е поради тоа што сакаат да укажат како е важно да се заштитат дивите животни, и така се приклучиле на кампањата за заштита на мексиканскиот волк.

„Замислете еден ден без природа. Одсуството од волкот од нашиот амблем на еден ден ќе го сврти вниманието на важноста на животните во светот“, напиша клубот од Англија.

Imagine a world without wolves…

Find out why we’ve removed ours for @WildlifeDay. #ProtectThePack https://t.co/C9EKwhdR8W

— Wolves (@Wolves) March 3, 2020