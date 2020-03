Јирген Клоп одржа лекција за корона вирусот на прес конференцијата пред мечот со Атлетико Мадрид и неговиот говор стана хит. Германецот сериозно ги сфати предупредувањата на светската здравствена организација, па вечерва на излегување од тунелот неколку навивачи му пружија рака, а тој ги изгуби нервите.

„Тргнете ги рацете, ебени идиоти“, опцу Клоп и тргна накај теренот, а таму го сретна тренерот на противничкиот тим Диего Симеоне со кого се лактуваше (се поздрави со лакт).

“F*cking idiots!” 🤬

Nothing makes Jurgen Klopp angrier than the coronavirus 😡

Here he berates Liverpool fans for getting high fives from his #LFC players 🤯 #UCL pic.twitter.com/phM92WiJLy

