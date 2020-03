ПСЖ води против Борусија Дортмунд со 2:0 и тој резултат му одговара за пласман во четвртфиналето на ЛШ бидејќи во првиот меч во Германија изгуби со 1:2. Вечерва мрежата ја затресе Нејмар кој откако со глава го совлада голманот на Дортмунд истрча кон својата клупа и седна на земја имитирајќи го напаѓачот на Дортмунд Халанд.

Провокација или сакаше да биде интересен, само тој си знае. Пред крајот на полувремето Хуан Бернат зголеми на 2:0. Да кажеме дека мечот се игра без публика.

На другиот меч Ливерпул и Атлетико играат пред полни трибини по првите 45 минути е 1:0. Да потсетиме „јорганџиите“ дојдоа на „Енфилд“ со предност од 1:0. Значи резултатот е изедначен. Голот за „црвените“ го даде Вајналдум.

Neymar gives PSG the lead against Dortmund… Yet, no fans to celebrate with except for the bench 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/nsj6RFij07#PSGDOR

— Joseph Friks (@JFriks) March 11, 2020