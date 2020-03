Интересна ситуација се случи по вчерашната прес-конференција во Лајпциг на тренерот на Тотенхем, Жозе Мурињо. Имено, по завршувањето на истата, еден новинар му се обрати на Португалецот со зборовите: „Уживај, се ќе биде во ред“, сакајќи да го утеши за поразот од 3:0.

На Мурињо како да не му беше јасно, па два пати го прашуваше новинарот што сака да каже со тоа, и остана во неверување за утехата која ја доби од непознатиот новинар.

A reporter tells a deflated Jose Mourinho to “cheer up, it’s going to be okay” after Tottenham Hotspur’s Champions League elimination. 😓#THFC | @SpursOfficial pic.twitter.com/gdpZbOgVrv

— THFCReport (@THFCReports) March 10, 2020