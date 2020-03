Дуелите во Лигата на Европа меѓу Ајнтрахт Франкфурт и Базел, ќе се играат во Франкфурт. Вечерва на програмата е првиот од двата дуели, а вториот треба да биде идната недела.

Но и тој ќе се игра на стадионот на Ајнтрахт пред празни трибини, соопшти денеска тимот од Франкфурт.

ℹ️ Subject to further unforeseeable developments, the return leg against @FC_Basel_en will also be played in Frankfurt. Given the current situation regarding the coronavirus, that game is also highly likely to be played behind closed doors.#SGEuropa pic.twitter.com/yYKF4S4JtY

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) March 12, 2020