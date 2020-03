Откако Челзи објави дека младиот Калум Хадсон-Одои е заразен со корона вирус и дека е во изолација, но дека екипата продолжува да работи по нормален распоред. Сите кои немале близок контакт со фудбалерот ќе си работат како и обично.

А неколку часа подоцна и Хадсон-Одои преку видео порака се огласи на социјалните мрежи.

„Поздрав на сите, како што знаете, заразен сум од вирусот корона. Ги следам упатствата, отидов во самоизолација. Заздравувањето оди добро и се надевам дека наскоро ќе ве видам сите. Чувајте се. Ви благодарам на желбите и сакам да ги поздравам сите што се загрижија за мене. Се чувствувам добро и не се грижите повеќе“, изјави Одои.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020