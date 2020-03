Додека коронавирус се шири по цела Европа, но и во светот, спортот е „замрзнат“, одложени се сите натпреварувања, меѓу нив и НБА-лигата.

Свесен за опасноста од овој вирус, се огласи и Лука Дончиќ, испрати кратка порака.

„2020 година е многу лоша, луѓе внимавајте“,

Во текот на вчерашниот ден е објавено дека двајца кошаркари на Јута се заразени, станува збор за Гоберт и Митчел.

2020 is being very bad year!! stay safe folks🙏

— Luka Doncic (@luka7doncic) March 12, 2020