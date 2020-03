КОНМЕБОЛ потврди дека сите натпревари во Копа Либертадорес – почнувајќи од оние кои треба да се одиграат на 15-ти март се одложени на неодредено време поради ширењето на корона вирусот.

„Како мерка за превенција од КОВИД-19 вирусот и ризикот за проширување на јужноамериканскиот континент одлучивме да ги одложиме натпреварите кои треба да се играат од 15-21 март“, пренесоа од КОНМЕБОЛ.

ФИФА пред неколку денови побарала од КОНМЕБОЛ да ги одложи двата натпревари од квалификациите за СП 2022 во Катар закажани за во март.

А на американскиот континент веќе се откажуваат првенства. Така Костарика ја откажа фудбалската лига, Аргентина го откажа Мото ГП во април како и јужномариканскиот шампионат во пливање, Гран при во атлетика и олимпискиот боксерски квалификациски турнир.

📌 CONMEBOL has confirmed a temporary suspension of the 2020 #Libertadores beginning with the matches currently scheduled for March 15th. https://t.co/6OjGA8Swcm

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 12, 2020