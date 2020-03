Фудбалерот на Фиорентина, Душан Влаховиќ (20), е позитивен на коронавирус. Ова го соопшти неговиот клуб.

„Душан Влаховиќ е тестиран на коронавирус, и тестот е позитивен. Се наоѓа дома и не покажува никакви симптоми. Клубот превзеде мерки за да се пронајдат сите кои биле во контакт со него“, соопштија од Фиорентина.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.

