Во изолација луѓето смислуваат секакви начин за да го поминат денот. Некои учат да готват, некои гледаат телевизија, филмови, читаат книги, учат да танцуваат, па дури видовме како на тераса си пијат кафе па дури и ручаат. Комуникацијата со соседите е на далечина, а некои од нив смислија и креативен начин да ја „убијат“ досадата. Тенис преку прозорец. Може и така… Само кој ќе оди по топчето потоа?

In testing times, nothing can stop a spontaneous game of tennis… pic.twitter.com/Epx900Y4Vu

— ITF (@ITF_Tennis) March 16, 2020