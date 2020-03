Фудбалскиот клуб Херта од Берлин, потврди дека еден од нивните играчи е заразен со коронавирус, и дека целиот тим оди во 14-дневна изолација.

Но од тимот од Берлин, не откриваат за кој играч станува збор. Се тестираат и останатите играчи, и резултатите се чекаат.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 17, 2020