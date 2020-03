Во виорот на борбата со коронавирусот, дел од европските фудбалски гиганти продолжуваат со планот за следната сезона. Денеска се појави фотографија за тоа како ќе изгледа третиот дрес на шпански Атлетико (М) за сезоната 2020/21.

Производителот е „Најк“, а инспирацијата велат е од патиките „ Ер Макс Класик “, еден од фаворитите на компанијата.

The 2020/21 NFNS (neon for neon’s sake) Atletico Madrid third kit has leaked. @UniWatch @PhilHecken pic.twitter.com/m4ddbEtj84

— Football Kit Watch (@Kit_Watch) March 21, 2020