Нигерискиот напаѓач Ифеани Џорџ и уште двајца негови пријатели загинале во сообраќајна несреќа утринава која се случила на влезот во градот Абуду, Нигерија. Фудбалерот патувал во Лагос откако Нигериската фудбалска федерација го прекина првенството поради кризата со корона вирусот. Џорџ играше за Енугу Ренџерс од Нигерија, а информациите зборуваат дека тој, негов пријател и уште еден фудбалер на Енугу се жртвите во оваа несреќа.

Автомобилот со кој патувале тројцата се забил во камион со приколка.

Џорџ е и нигериски репрезентативец и има два настапи за А селекцијата.

Please also pray for Ifeanyi George, Enugu Rangers forward who lost his life this morning along with 2 of his friends in an auto-crash.

This is a huge loss not only for Enugu rangers, but also for #NPFL and NIGERIA at large.

May their gentle souls rest in perfect peace…Amen! pic.twitter.com/248hB2Bp1D

— Professional beggar (@Sheddi_younG) March 22, 2020