Белгискиот голман од екипата на Реал Мадрид, Тибо Куртоа, стана учесник во виртуелната Формула 1 трка организирана од Veloce eSports.Тој беше еден од учесниците на ГП на Бахреин кое се возеше онлајн викендов и кое беше еден вид замена за сезоната која се уште не е започната.

Голманот на Реал Мадрид заврши на 13-та позиција во првата, а во втората трка беше на 12. место.

Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois showing off his reflexes at F1’s Virtual Bahrain GP 👏

(via @VeloceEsports) pic.twitter.com/x1dmRyVotq

— ESPN F1 (@ESPNF1) March 23, 2020