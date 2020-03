Португалскиот тренер Жозе Мурињо денеска беше во хуманитарна мисија во Лондон. Се приклучи на една хуманитарна организација и носеше пакети со храна и пијалок на постарите луѓе кои не можат и не смеат да излезат за време на пандемијата на корона вирусот.

❤️ Massive respect for José Mourinho who today was out delivering food to a charity that helps elderly people who are struggling due to the Coronavirus pandemic! pic.twitter.com/eDzWjXnInR

— CheekySport (@CheekySport) March 23, 2020