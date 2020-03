Шпанскиот тенисер Рафаел Надал испрати емотивна видео порака до јавноста во врска со пандемијата на коронавирусот.

All class 👏

🇪🇸 Rafa Nadal with a message to his fellow countrymen & women ❤️

🎥: @RafaelNadal pic.twitter.com/eWmZaeidol

— ATP Tour (@atptour) March 23, 2020