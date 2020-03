Во цела Европа е вонредна состојба поради коронавирусот. Секојдневно можеме да прочитаме најразлични информации, совети што можеме да правиме додека сме во домашна изолација.

Французинот Елиша Ношомовиц се чини отиде чекор понапред. На својата тераса тој истрчал маратонска делница од 42,2 километри. Должината на истата е седум метри, му биле потребни шест часа и 48 минути за да ја исполни својата цел.

Elisha Nochomovitz ran a marathon on his seven-metre balcony during lockdown in France. It took him six hours and 48 minutes. pic.twitter.com/Guu9fEcleg

— Guardian sport (@guardian_sport) March 22, 2020