Поради пандемијата на коронавирусот, одложена е уште една Формула 1 трка. Станува збор за ГН на Азербејџан. Првата трка требаше да се вози пред осум дена во Мелбурн, но таа и уште пет трки се откажани, од кои ГН на Велика Британија и на Монако нема да се возат воопшто оваа сезона.

Трката во Баку требаше да се одржи на 7. јуни, но организаторите се решија за откажување.

Уште не е познат распоредот за 2020 година, и дали воопшто ќе се вози со оглед дека ширењето на коронавирусот не престанува.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY

— Formula 1 (@F1) March 23, 2020