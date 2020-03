И во Ирска ситуацијата со коронавирус не е ништо подобра. Околу 1.125 луѓе се позитивни, додека шест починаа. Конор Мекгрегор побара во властите во оваа земја да превземат радикални мерки, исто како оние во Италија.

Откако ова негово барање беше исполнето, тој го направи вториот и најважен чекор, донираше милион евра во медицинска опрема за сите болници во Ирска.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020