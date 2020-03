Кристијан Минхола, 14-годишен фудбалер на Атлетико Мадрид, почина денеска, објави шпанскиот прволигаш на својот Твитер профил. Причината за смртта не е објавена.

Претседателот на Атлетико Мадрид, Енрике Серезо, лично упати сочувство до семејството, истакнувајќи дека „во овие моменти на болка, ќе има поддршка за семејството и пријателите на Кристијан“.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY

— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 28, 2020