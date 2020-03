Ресторанот „Фуд и бал“ во Катовице, кој е во сопственост на напаѓачот на италијанскиот клуб Наполи Аркадиуш Милик, започна да подготвува храна за болниците во градот.

Покрај подготовката на храна, вработените во ресторанот доставуваат храна до медицинските установи низ целиот град. Аркадиуш Милик е во карантин во Неапол, организиран поради пандемијата на коронавирус, но со свои совети активно се вклучи во битката со КОВИД-19.

Неговиот ресторан бесплатно ќе доставува храна до болниците за медицинскиот персонал кој секојдневно се бори со заразата.

Milik has made his restaurant in Katowice, Food&Ball, available to cook, pack and ship food to the hospitals in the city where he grew up. 💙 (@footballitalia) pic.twitter.com/X1BAkVsGN7

— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) March 29, 2020