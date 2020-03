View this post on Instagram

Questa foto mi ha colpito davvero molto! Non so chi sei, ma che orgoglio vederti con la mia maglia! So che adesso è difficile e strano giocare a calcio da soli in una città vuota, ma resistiamo ancora un po’ e, quando sarà tutto finito, so che me ne manderai una in cui giochi con altri ragazzi! (Magari esultando per un gol 💪🏻💛❤) Ti aspetto a trigoria ❤️ Grazie @corriere per lo splendido scatto