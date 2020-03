Поради пандемија коронавирус е откажан еден Гренд слем турнир. Станува знор за Роланд Гарос, а сезоната во тенисот е прекината до крајот на јуни, па под знак прашалник е легендарниот Вимблдон.

Тенисерите оваа пауза ја користат за дружење со своето семејство, но и за време на карантинот се обидуваат да ја одржат формата.

Роџер Федерер како тренира во домашни услови, а желбата да игра тенис не ја загсна ниту снегот.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY

— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020