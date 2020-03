Њукасл е првиот англиски прволигаш кој ги прати вработени на привремен годишен одмор како одговор на кризата поради коронаворус.

Како што пишува ББС, оваа одлука е за доброто на клубот и неговата иднина. Познато е дека сите тимови во светот влегуваат во неверојатни загуби. Според тамошниот закон, работниците кои ќе бидат пратени на принуден годишен одмор имаат право да бараат 80% од платата.

Ваквата одлука на првиот човек Мајк Ешли наиде на нови критики.

Newcastle United have had to put non-playing staff on temporary leave because of the coronavirus pandemic.

