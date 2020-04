Поради брзото ширење на коронавирусот, голем дел од стадионите, салите, па по најново и тениските терени се ставаат на располагање на здравствените установи.

Од Њујорк доаѓа информација дека дел од националниот тениски центар каде редовно се одржуваат натпреварите на УС Опен, ќе бидат пренаменети во привремена болница.

Според информациите ќе бидат поставени 350 болнички кревети, а ќе можат да бидат згрижени пациенти кои не се заразени од „Ковид-19“. Опремувањето ќе почне денеска, терените ќе бидат подготвени следната недела.

Добро е познато дека голем дел од тениските настани се одложени до 7. јуни поради пандемијата на коронавирусот.

A 350-bed hospital facility is under construction at the @USTA Billie Jean King National Tennis Center as New York City continues to respond to the COVID-19 coronavirus pandemic.

