Лука Дончиќ, веруваме без лоша намера објави видео-снимка од астмосферата на еден од натпреварите на Црвена Звезда, но потоа брзо ја избриша и јавно се извини.

Станува збор за видео-запис на кој сестрата на Чарлс Џенкис со неверување го прати навивањето на фановите на српскиот тим, кои повикуваат на линч на Албанците.

sorry about the video i posted!! didn’t see the bad world !!🙏🙏 i would never share something like that

— Luka Doncic (@luka7doncic) April 1, 2020