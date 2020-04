Менаџерот на Борнмут, Еди Хау, стана првиот менаџер кој доброволно побарал да му биде намалена платата со што би помогнал клубот да се справи со кризата предизвика од корона вирусот. Хау заработува околу 4 милиони фунти по сезона.

Заедно со него тоа го сторил и извршниот директор Најл Блек и техничкиот директор Ричард Хјуз и асистентот на Хау, Џејстон Тиндал.

OFFICIAL: Bournemouth have confirmed that Eddie Howe has taken a ‘significant, voluntary pay cut’ to help the club support other staff!

Incredible gesture 👏#afcb 🍒 pic.twitter.com/w4H5VmfYmi

— MansionBet (@MansionBet) April 1, 2020