Иако нема спортски настани, спортистите ја одржуваат формата со најразлични вежби во домашни услови. Па така и фудбалските судии. Еве еден пример за тоа. Линискиот судија Франк Комба, кој има значка на ФИФА, во самоизолација ја одржува формата. Вака изгледа негов тренинг… (’ловење’ играчи во офсајд)

FIFA-qualified Assistant Referee Frank Komba is not letting self-isolation get in the way of his training 😂 pic.twitter.com/TpmbGG452g

— ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2020