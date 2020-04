На денешен ден пред 115 години во Аргентина е формиран фудбалскиот клуб Бока Јуниорс, кој прерасна во еден од најуспешните јужноамерикански клубови и еден од најпознатите клубови во светот. Освои дури 69 трофеја од кои 34 како шампион на Аргентина, шест пати бил шампион на Јужна Америка, а три пати на светот (преку Интерконтиненталниот куп).

We are much more than 115 years old. Let’s continue writing history together. #BocaCumple115

pic.twitter.com/LhqS9LkT3k

— Boca Juniors English (from 🏡) (@BocaJrsEnglish) April 3, 2020