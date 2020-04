Француските лекари Жан-Пол Мире и Камил Лохт предложиле вакцините против корона вирусот да се тестираат во Африка, а на тоа жестоко реагираат африканските фудбалери Дидие Дрогба и Самуел Ето.

„Таму не носат маски, нема лекови, нема реанимација. Тоа веќе се правеше во некои истражувања поврзани со ХИВ. Ги тестиравме лековите на проститутки, затоа што знаевме дека се незаштитени“, изјавил Мире.

Two French doctors suggest on live TV to carry on experiments for Covid-19 vaccine in Africa

• Eto’o: You sons of b*tches

• Drogba: Africa isn’t a testing lab

• Demba Ba: Welcome to the West, where white people believe themselves to be so superiorpic.twitter.com/mp4wiFVfXg

