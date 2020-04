Поради коронавирусот фудбалот во Русија и натаму ќе биде „замрзнат“. Првиот план беше првенството да продолжи на 10. април, но поради моменталната ситуација со „Ковид-19“ донесена е нова одлука.

Тамошната федерација одлучи фудбал да не се игра до 31. мај, кога одново ќе се разгледува состојбата, па дури потоа ќе се огласи.

Руската лига, заедно со турската, беа единствените кои не ги прекинаа шампионатите.

Во оваа земја има околу 3.000 лица заразени, додека бројот на починати изнесува 24.

Russia’s football chief says Russian Premier League’s new season may start in August:https://t.co/Bf5FcOQtL5 pic.twitter.com/YJSsLSrzsp

— TASS (@tassagency_en) April 1, 2020