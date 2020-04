Капитенот на Ливерпул Џордан Хендерсон ги контактирал капитените на останатите екипи во англиската Премиер лига за да формираат фондација која би требала да собере милион фунти за Националната здравствена служба во Англија, пренесува Гардијан.

Фудбалерите во Англија се критикувани поради тоа што не се откажале од дел од своите плати, а меѓу критичарите беше и министерот за здравство Мет Ханкок. Порача дека фудбалерите мора да покажат друштвена одговорност и да учествуваат во борбата против корона вирусот.

Капитенот на Ливерпул им пренел на другите капитени да се потрудат да ги мотивираат соиграчите да донираат средства кои потоа ќе бидат насочени кон медицинските работници.

Jordan Henderson has spent the last few days contacting the captains of other Premier League clubs to organise a coronavirus crisis fund for the NHS that will run into millions of pounds.@_pauljoyce & @Lawton_Timeshttps://t.co/5UfYGB4yu0

— Melissa Reddy (@MelissaReddy_) April 3, 2020