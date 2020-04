После пет години Милан ќе остане без својот капитен Алесио Ромањоли кој летоска може да се врати во омилениот клуб Лацио, пишува „Тутоспорт“.

Управата на Лацио е спремна да го врати дефанзивецот кој има договор со Милан до летото 2022 година. Со пласманот на римскиот клуб во Лигата на шампионите може да се забрза овој трансфер со оглед на тоа дека Ромањоли би бил одлично засилување за римјаните за во елитното клупско натпреварување идната сезона, нешто што во Милан во моментов е рангот на научна фантастика.

Милан е во финансиски проблеми, а заминувањето на Малдини и Бобан е само потврда на хаосот што владее во миланскиот гигант. Најавено е и заминување на Донарума, Ибрахимовиќ нема да продолжи, а продажбата на Ромањоли би донело заработка затоа што клубот го проценува меѓу 40-50 милиони евра.

Инаку репрезентативецот на Италија ја почна кариерата во Рома, а во 2015 година премина во Милан. Интересно, пред трансферот во Милан тој објави фотографија во дресот на Лацио со тоа што потврди дека тоа е клубот за кој навива од дете.

Alessio Romagnoli leaves Roma for AC Milan, then posts a picture of himself in a Lazio top.

Brave, brave man. pic.twitter.com/phy5ZYb67R

— Coral (@Coral) August 11, 2015