Еден од најдобрите УФЦ борци на денешницата Конор МекГрегор остро ја нападна кинеската влада поради материјалите што ги испратила за Република Ирска во борба против корона вирусот. Откако донираше 1 милион евра во борбата со КОВИД-19 вирусот. Ирска со тие пари купи медицинска опрема од Кина, но е запрепастена од тоа што доби. Па борачот на социјалните мрежи, каде што има многу следбеници, посочи за ставот на лидерите на Кина кој е „ужасен“ и „нехуман“.

„Ова навистина е грозно. Овие луѓе (кинеската влада) ги зголеми цените на сите производи. Маски, ракавици, заштитни визири, вентилатори, респиратори, цилиндри за кислород, монитори… Сето тоа е поскапено. И голем дел од тие артикли кои пристигнаа се бескорисни. Тоа е ужасно и пред се нехумано однесување“, вели ирскиот спортист.

Truly horrendous. Not only are the prices being raised by these people on all our items. Masks, visors, gloves, ventilators, respirators, oxygen containers, screen monitors, you name it. All jacked in price. The batches coming in are now of no use!

Ludicrously inhumane behaviour. https://t.co/vWafczzEKA

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2020